Помочь с версткой e-mail, срочно :)

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  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки210 просмотров

Нужна помощь с версткой e-mail. Есть html, слетает в аутглюке и гмейл на андройд. Срочно :) Исполнителю скину скайп.

HTML
7 лет назад
meihem
Михаил 
44 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
$120
3 дня
Спасибо Артему за работу. Вошел в положение и сделал быстро и, что главное, качественно. Крайне рекомендую.
Коммуникация на высшем уровне, где - то даже помог, заказчик супер, надеюсь ещё будут проекты, поработаем.

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
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