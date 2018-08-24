Страницы 1. http://start.army.do/partner/?gcao=4193&gcpc=a6a22 Открывать в браузере именно с партнерским кодом, так как в этом случае другая форма. Тз простое. Мне нужна копия страницы, чтобы разместить на своем хостинге. ...
Верстка сайта - 4 страницы
Задача - переверстать шаблон для будущего интернет-магазина (4 макета - главная / категория / товар / корзина)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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