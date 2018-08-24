Верстка сайта - 4 страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок231 просмотр

Задача - переверстать шаблон для будущего интернет-магазина (4 макета - главная / категория / товар / корзина)

7 лет назад
igor_nick
Игорь 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$100
5 дней
Сделал хорошо и быстро.
Все отлично. Четко поставленная задача, моментальная оплата, все правки по существу, ничего сверх изначально оговоренного!

Заявки фрилансеров

alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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