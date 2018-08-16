Верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок211 просмотров

Необходимо сверстать макет веб-сайта на удобную cms систему к примеру WordPress

При верстке на wp нужно чтобы была мультиязычность, Поддержка графических редакторов Elementor 

Поддержка WPML, SEO плагинов.

Проект довольно большой и интересный

ElementorWordPress
7 лет назад
pahsergg
Сергей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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