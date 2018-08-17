Нужно сделать адаптивную (мобильную) версию сайта https://goo.gl/f2pZic. Просто переверстать на bootstrap.
Сверстать главную страницу + 3 дополнительных
Надо сверстать главную страницу сайта + 3 внутренних страницы.
Очень сложная вёрстка.
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