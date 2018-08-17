Сверстать главную страницу + 3 дополнительных

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок176 просмотров

Надо сверстать главную страницу сайта + 3 внутренних страницы.

Очень сложная вёрстка.

7 лет назад
kammisha
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

Wokksy
29 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$80
2 дня
Отличная работа... сделана быстро и качественно. Быстрая реакция на все правки!
Михаил, отличный заказчик, был всегда на связи, макеты были отлично оформлены

Заявки фрилансеров

Wokksy
29 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка 2ух страниц

    Добрый день! Текущий сайт вот https://goo.gl/iwVXJV Делаем редизайн.  Нужно сверстать пока 2 страницы: Главная, страница Категории, шапка, меню, футер. Остальные страницы рисуются. Макеты вот https://yadi.sk/d/cOzx8CuF3aD5yL Исходники в figma, но там все ...

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Выполнить адаптивную верстку

    Требуется выполнить адаптивную верстку и согласно макетам: https://yadi.sk/d/9Fuljww83Zvky8 1. Соответствие макетам на ПК 100% 2. Адаптация на ваше усмотрение 3. Анимации должны присутствовать, слайдеры работать, кнопки реагировать на наведение и нажатие ...

    HTML
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется верстка bootstrap 4

    Требуется верстка bootstrap 4. Превью прикрепляю. Есть проект в зеплине http://joxi.ru/Vrwy5O0tO5DEl2, поэтому верстать будет очень легко. Страницы идентичные на 90%. Макеты в .fw (adobe fireworks) - обратите на это внимание! Без цены и сроков ...

    Bootstrap
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать копии лендингов

    Есть 5 лендингов. Нужны полные копии с минимальными правками и дополнениями. Дополнения:  1. Подкорректировать текст, тексты дам, изменения минимальные.  2. Поставить метрику  3. Повесить цели на кнопки  4. Поставить скрипт ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенести сайт с wix на html

    Ищу кандидата, который в кратчайшие сроки сможет перенести этот сайт с wix на html. https://rf9419.wixsite.com/mysite-3 В отклике прошу сразу написать цену и срок выполнения Единственная правка ...

    HTMLWix
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад