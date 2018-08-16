Адаптировать сайт

Требуется верстка bootstrap 4. Превью прикрепляю. Есть проект в зеплине http://joxi.ru/Vrwy5O0tO5DEl2, поэтому верстать будет очень легко. Страницы идентичные на 90%. Макеты в .fw (adobe fireworks) - обратите на это внимание! Без цены и сроков ...