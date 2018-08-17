Доделать верстку ленда

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок257 просмотров

Почти готова вёрстка бизнес-конференции. Спец настолько перегружен параллельным проектом, что не сможет быстро закончить. Фидбек на текущую верстку и ТЗ по ссылке ниже.  

ГОТОВО: 

- Основнои ленд без доработок  

ОСТАЛОСЬ: 

- Внести правки на основнои ленд 

- Сделать адаптив нормальныи ( в тч мобаил версию сверстать)  

- Спасибо страницу сверстать 

----------------  

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ:  

- Адаптив, в тч мобайл (макет приложен)  

- Чистый код  

- Выгрузка на gitlab или гитхаб  

- КРОССБРАУЗЕРНОСТЬ: IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari, Яндекс.Браузер  

- Желательно использование Pixel Perfect (по макету четко верстать)  

- Соблюдение стандартов W3C, семантическая разметка кода  

- Быть на связи в мессенджере (скайп, телеграмм)  

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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