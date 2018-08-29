Страницы 1. http://start.army.do/partner/?gcao=4193&gcpc=a6a22 Открывать в браузере именно с партнерским кодом, так как в этом случае другая форма. Тз простое. Мне нужна копия страницы, чтобы разместить на своем хостинге. ...
Верстка копии страницы
Необходимо сверстать копию главной страницы сайта npt.ru
Все внутренние и внешние ссылки оставить как есть, не меняя адреса.
Картинки, иконки и шрифты сохранить в отдельные папки.
Css сделать в синтаксисе sass и разбить на отдельные файлы - для header, footer, слайдера и один под весь остальной контент. Отдельно создать файл sass с глобальными настройами - сетка,подключение шрифтов, размеры заголовков и т.д.
И отдельно под всплывающее меню. Итого 6.
Адаптив скопировать и разнести по файлам (например, адаптив для header должен лежать в sass файле header).
Присылайте ваши цены.
Это первое задание из серии, потом нужно будет также скопировать все остальные страницы сайта.
Натяжка не нужна, этим занимается отдельный человек.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется сверстать макет из psd в html по всем "канонам". На базе bootstrap или какого-то другого фреймворка, если он не уступает бутстрапу. 5 типов страниц + адаптив. Все макеты в PSD, сайт ...HTML-верстка32 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Требуется верстка лендинга. Сроки – до 18.08.2018г. 09.00 Мск Оплата 1500 рублей. Кроссбраузерно. Корректное отображение на смартфонах и планшетах обязательно. По сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ не менее 70. С удовольствием ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать макет веб-сайта на удобную cms систему к примеру WordPress При верстке на wp нужно чтобы была мультиязычность, Поддержка графических редакторов Elementor Поддержка WPML, SEO плагинов. Проект довольно большой и интересныйHTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо адаптировать сайт под все распространенные разрешения и мобильные устройства. Адрес сайта во вложении. Цена и сроки?HTML-верстка14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $80
Надо сверстать главную страницу сайта + 3 внутренних страницы. Очень сложная вёрстка.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Текущий сайт вот https://goo.gl/iwVXJV Делаем редизайн. Нужно сверстать пока 2 страницы: Главная, страница Категории, шапка, меню, футер. Остальные страницы рисуются. Макеты вот https://yadi.sk/d/cOzx8CuF3aD5yL Исходники в figma, но там все ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется выполнить адаптивную верстку и согласно макетам: https://yadi.sk/d/9Fuljww83Zvky8 1. Соответствие макетам на ПК 100% 2. Адаптация на ваше усмотрение 3. Анимации должны присутствовать, слайдеры работать, кнопки реагировать на наведение и нажатие ...HTML-верстка2 исполнителяЗавершен7 лет назад
Требуется верстка bootstrap 4. Превью прикрепляю. Есть проект в зеплине http://joxi.ru/Vrwy5O0tO5DEl2, поэтому верстать будет очень легко. Страницы идентичные на 90%. Макеты в .fw (adobe fireworks) - обратите на это внимание! Без цены и сроков ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
По примеру сайта конкурента сделать ЛП.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад