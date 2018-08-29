Верстка копии страницы

Необходимо сверстать копию главной страницы сайта npt.ru

Все внутренние и внешние ссылки оставить как есть, не меняя адреса.

Картинки, иконки и шрифты сохранить в отдельные папки.

Css сделать в синтаксисе sass и разбить на отдельные файлы - для header, footer, слайдера и один под весь остальной контент. Отдельно создать файл sass с глобальными настройами - сетка,подключение шрифтов, размеры заголовков и т.д.

И отдельно под всплывающее меню. Итого 6.

Адаптив скопировать и разнести по файлам (например, адаптив для header должен лежать в sass файле header).

Присылайте ваши цены.

Это первое задание из серии, потом нужно будет также скопировать все остальные страницы сайта.

Натяжка не нужна, этим занимается отдельный человек.