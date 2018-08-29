Верстка копии страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок256 просмотров

Необходимо сверстать копию главной страницы сайта npt.ru

Все внутренние и внешние ссылки оставить как есть, не меняя адреса.

Картинки, иконки и шрифты сохранить в отдельные папки.

Css сделать в синтаксисе sass и разбить на отдельные файлы - для header, footer, слайдера и один под весь остальной контент. Отдельно создать файл sass с глобальными настройами - сетка,подключение шрифтов, размеры заголовков и т.д.

И отдельно под всплывающее меню. Итого 6.

Адаптив скопировать и разнести по файлам (например, адаптив для header должен лежать в sass файле header).

Присылайте ваши цены. 

Это первое задание из серии, потом нужно будет также скопировать все остальные страницы сайта.

Натяжка не нужна, этим занимается отдельный человек.

CSSSASS
7 лет назад
bonbon1589
Артем 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 лет назад
$30
1 день
Быстро и качественно
Все супер, четкая задача, моментальная оплата! Однозначно рекомендую и надеюсь поработаем еще)

Заявки фрилансеров

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 лет назад

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