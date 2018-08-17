Сделать адаптивной таблицу css

Нужно сделать таблицу адаптивной.

короткое видео о задании https://www.youtube.com/watch?v=FGL1keIlThM

Пример старницы где такая таблица http://www.trend-city.ru/kak-narisovat-zhivotnykh

Чтобы все что в каждом теге перестраивалось вниз друг под друга

Нужно сделать максимально чисто, без всяких сложных скриптов.

На чистом css желательно, я думаю такая возможность современного HTML есть.

Отправить мне что и где нужно прописать, чтобы внес это на сайт.