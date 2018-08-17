Сделать html шаблон КП

Здравствуйте! У нас на mail.ru сохранен шаблон КП, который мы отправляем новым потенциальным клиентам. Немного текста с фотографиями.

Сейчас хотели бы его красиво оформить. Я дам вам доступ на нашу почту и нам необходимо, чтобы вы сохранили готовый шаблон в разделе Шаблоны. Также, чтобы этот шаблон предоставили в виде html для возможной автоматической рассылки