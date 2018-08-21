Требуется верстальщик.

$23
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок344 просмотра

Нужно сверстать landing page

Сроки: к 9:00 21.08.2018

Оплата 1500 рублей.

Важный критерий: кроссбраузерно.

Необходима адаптивная верстка под разные устройства.

А так же скорость загрузки по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ должна быть не менее 70.

Когда будете отправлять заявку обязательно приложите примеры ваших работ. Подробности уже с кандидатами.

7 лет назад
igrigora
Игорь 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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