Верстка 4х макетов

$45
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка160 просмотров

Верстка 4х макетов

https://www.dropbox.com/s/iw7t8pryvd6u74q/010.zip?dl=0

7 лет назад
optimovl
Никита 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
7 лет назад
$45
1 день
Сделано очень быстро. Был на связи. Рекомендую к сотрудничеству
Оценка работы и срока на выполнение на высшем уровне. Все оплатил. Очень приятно работать с Никитой, однозначно, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
7 лет назад