Настроить пользовательский поиск Google на сайте https://allbest.ru/

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Закрыт2 заявки202 просмотра

Вверху страниц сайта есть форма заказа (прилагаю картинку).

Необходимо использовать пользовательский поиск Google и выводить результаты в широкой колонке страницы, открывающейся в новом окне.

7 лет назад
allbest
51 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров