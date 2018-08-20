Верстка интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок216 просмотров

Нужен специалист для адаптивной верстки несложного интернет магазина. Стек технологий: BEM, npm gulp, scss, Bootstrap 4, jQuery (подключить, настроить плагин, если будет нужно, написать несложный скрипт переключения вкладок и тд.). Подробности в лс. Просьба оставляться заявки, тем кто сейчас свободен и уверен в своих силах.

BootstrapjQuerySCSSGulp
7 лет назад
dionis1503
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

shevma
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
36 отзывов(-2)
7 лет назад
$300
14 дней
Все началось как обычно: разместил заказ, выбрал исполнителя, обговорили детали, ударили по рукам. Договорились через 4 дня посмотреть 1/3 выполненной работы. Через 4 дня написал Максиму, на что был ответ, что праздник, он не дома и верстка не готова. Договорились через несколько дней посмотреть. Через несколько дней Максим сказал, что заболел, но уже лучше и готов к труду и обороне. Еще через несколько дней Максим, сказал, что еще болеет, но он "гуру" в этом деле и у него нет выбора, что бы не сделать проект в оговоренный срок, и ... пропал.))) Уже 7 дней не выходит на связь. Я конечно переживаю, когда люди болеет, но судя, по тому, что Максим каждый день онлайн и оставляет заявки на другие проекты, думаю, со здоровьем у него все в порядке. В итоге прошло 2,5 недели проект просрочен, а исполнитель пропал. Если хотите быть обманутыми, сорвать все сроки по проекту и получить кучу негативных эмоций, то исполнителя рекомендую. В ином случае данного исполнителя КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую!

Заявки фрилансеров

shevma
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
36 отзывов(-2)
7 лет назад

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