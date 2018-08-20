Добрый день! Подробное задание можно найти по ссылке В заявке прикрепляйте натянутые сайты. Желательно с AMP (accelerated mobile pages) Амп страницы Это официальное руководство о амп страницах ...
Верстка интернет магазина
Нужен специалист для адаптивной верстки несложного интернет магазина. Стек технологий: BEM, npm gulp, scss, Bootstrap 4, jQuery (подключить, настроить плагин, если будет нужно, написать несложный скрипт переключения вкладок и тд.). Подробности в лс. Просьба оставляться заявки, тем кто сейчас свободен и уверен в своих силах.
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