Приветствую! Нужна верстка: http://safarizator.ru/files/out5b783df62343590d/otzovik.png Пишите цены и сроки. И, желательно, свой скайп ник. Спасибо!
Верстка формы заказа
Необходимо сверстать 1 форму заказа в 3х цветовых решениях(итого должно получиться 3 формы).
Формы будут встраиваться в iframe в сторонние сайты.Макеты psd:https://yadi.sk/d/SNixSPfy3aPJKR
Сверстать необходимо только вот эти блоки: https://yadi.sk/i/2X6pQKwA3aPL7d
Требования:
- форма должны быть сверстана на HTML 5
- форма должна иметь адаптивную верстку для разных размеров экрана, т.е. должна
автоматически адаптироваться
- различные разрешения desktop и разных mobile устройств
Разрешения экранов и мобильная версия:
- 320 px
- 640 px и менее
- 778 – 991 px
- 992 – 1200 px
- 1201 px и более
- страница должна одинаково отображаться во всех современных браузерах IE9+,
FF, Chrome, Яндекс Браузер, Safari, Opera)
- все скрипты и шрифты должны быть расположены локально на сервере/сайте и не
должны подгружаться откуда-либо еще со сторонних сайтов
- страница должна быстро загружаться и иметь минимальный размер
- сверстанный код должен легко читаться и иметь необходимые комментарии для
последующей модификации
Верстка должна быть с учетом комментариев во вложении.
Проверка верстки будет делаться через W3CValidator
Оплата через безопасную сделку или по факту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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