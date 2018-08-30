Верстка формы заказа

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок260 просмотров

Необходимо сверстать 1 форму заказа в 3х цветовых решениях(итого должно получиться 3 формы).

Формы будут встраиваться в iframe в сторонние сайты.Макеты psd:https://yadi.sk/d/SNixSPfy3aPJKR

Сверстать необходимо только вот эти блоки: https://yadi.sk/i/2X6pQKwA3aPL7d

Требования:

- форма должны быть сверстана на HTML 5 

- форма должна иметь адаптивную верстку для разных размеров экрана, т.е. должна

автоматически адаптироваться

- различные разрешения desktop и разных mobile устройств

Разрешения экранов и мобильная версия:  

- 320 px 

- 640 px и менее  

- 778 – 991 px 

- 992 – 1200 px  

- 1201 px и более 

- страница должна одинаково отображаться во всех современных браузерах IE9+,

FF, Chrome,  Яндекс Браузер, Safari, Opera)

- все скрипты и шрифты должны быть расположены локально на сервере/сайте и не

должны подгружаться откуда-либо еще со сторонних сайтов 

- страница должна быстро загружаться и иметь минимальный размер 

- сверстанный код должен легко читаться и иметь необходимые комментарии для

последующей модификации 

Верстка должна быть с учетом комментариев во вложении.

Проверка верстки будет делаться через W3CValidator  

Оплата через безопасную сделку или по факту.

HTML
7 лет назад
capable
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dendystyle30
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$30
2 дня
Дмитрий оперативно выполнил задачу по верстке, все отлично!
Отличный заказчик, все на лучшем уровне,оплата вовремя, рекомендую!!

Заявки фрилансеров

dendystyle30
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад

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