Верстка

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Завершен25 заявок257 просмотров

Приветствую!

Нужна верстка:

http://safarizator.ru/files/out5b783df62343590d/otzovik.png

Пишите цены и сроки.

И, желательно, свой скайп ник.

Спасибо!

7 лет назад
zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

daniyahdai
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$25
1 день
Работали, все круто! Получил качественную работу за короткий срок. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Предоставил всё что нужно и по завершению сразу оплатил. Всё как полагается)

Заявки фрилансеров

daniyahdai
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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