Графический дизайн и вёрстка.
- Графический дизайн;
- Веб-дизайн.
Даже вёрстка сайтов!
Сайт: coddygit.github.io
На данный момент не сильно обновляется, но там есть на что посмотреть.
Главное - это работать со смыслом.
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
7 лет назад
Работали, все круто! Получил качественную работу за короткий срок. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Предоставил всё что нужно и по завершению сразу оплатил. Всё как полагается)