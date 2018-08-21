daniyahdai

Даниил Романовский daniyahdai

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Графический дизайн и вёрстка.

- Графический дизайн;

- Веб-дизайн.

Даже вёрстка сайтов!

Сайт: coddygit.github.io

На данный момент не сильно обновляется, но там есть на что посмотреть.

Главное - это работать со смыслом.

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Отзывы заказчиков

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$25
10 баллов
7 лет назад
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Работали, все круто! Получил качественную работу за короткий срок. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Предоставил всё что нужно и по завершению сразу оплатил. Всё как полагается)
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