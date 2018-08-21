Графический дизайн и вёрстка.

- Графический дизайн;

- Веб-дизайн.

Даже вёрстка сайтов!

Сайт: coddygit.github.io

На данный момент не сильно обновляется, но там есть на что посмотреть.

Главное - это работать со смыслом.