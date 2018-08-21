Заверстать простую страницу

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  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок257 просмотров

Добырй день!

Требуется заверстать простую страницу.

Сложность только в карте.

Макет по ссылке Adobe XD 

https://xd.adobe.com/view/5d472b04-ad5c-44e2-7502-cd0b042e20b0-2b76/?fullscreen

PDF

https://www.dropbox.com/s/va74ufd66levngi/map.pdf?dl=0

7 лет назад
pkampor
Пьер 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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