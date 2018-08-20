Верстка сайта

есть отрисованный сайт .

надо сверстать на вордпрес. ? как лучше ? и также надо перенести информацию и с существующего сайта - http://vdu.by/

Надо хорошее качество по низкой цене - и оптимальным срокам.

далее надо будет сделать доработки и кое какие доп. функции.

файлы в приложении в пдф- есть еще в ПСД

Предлагайте варианты.

Одно из условий - надо быть на связи и довести дело до конца.