Добырй день! Требуется заверстать простую страницу. Сложность только в карте. Макет по ссылке Adobe XD https://xd.adobe.com/view/5d472b04-ad5c-44e2-7502-cd0b042e20b0-2b76/?fullscreen PDF https://www.dropbox.com/s/va74ufd66levngi/map.pdf?dl=0
Доработка Дизайна и Верстки Лендинга
Доработка Дизайна и Верстки Лендинга ТуТ Т3 https://goo.gl/6iUibW
от вас сроки и бюджет
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