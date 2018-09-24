Доработка Дизайна и Верстки Лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки129 просмотров

Доработка Дизайна и Верстки Лендинга  ТуТ Т3 https://goo.gl/6iUibW

от вас сроки и бюджет 

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

KAYKER81
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$59
3 дня
Несмотря на запятые со стороны проекта Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки ! Однозначно рекомендую! Обязательно посотрудничаем еще! Рекомендую всем к работе с данным исполнителем таких очень мало поверьте мне наслово!
Всё хорошо

Заявки фрилансеров

KAYKER81
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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