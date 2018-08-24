Заверстать лендинг с формами обратной связи

  1. Биржа фриланса
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Завершен17 заявок274 просмотра

Добрый день!

Необходимо заверстать лендинг с формами обратной связи (запрос каталога, обратного звонка, консультации) согласно дизайна. Формы отличаются кол-вом полей, должна быть предусмотрена возможность прописать индивидуальные id на кнопки отправки, чтобы можно было подключить цели метрики. Все заявки будут падать на один почтовый ящик.

Особенности лендинга:

1. Блоки с фото должны реагировать на мышку и смещаться влево-вправо в зависимости от того слева или справа размещен курсор.

2. Карта внизу должна быть интерактивной (необходимо подключить google maps или яндекс.карты).

3. Пиктограммы буллиты с текстом должны быть немного анимированы ("всплывать" при прокрутке страницы.

На выходе должен получиться полноценный лендинг с работающими формами обратной связи.

В заявке прошу указывать сроки и конечную стоимость работы.

Спасибо!

7 лет назад
pozitivist
41 год
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Maxseem84
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
2 дня
Все четко и быстро! Очень доволен результатом! Буду продолжать сотрудничать сам и могу смело рекомендовать Максима как надежного и качественного исполнителя!
Все прошло очень гладко, сотрудничеством очень доволен, побольше бы таких адекватных заказчиков!

Заявки фрилансеров

Maxseem84
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад