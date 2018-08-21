Добрый день! Необходимо заверстать лендинг с формами обратной связи (запрос каталога, обратного звонка, консультации) согласно дизайна. Формы отличаются кол-вом полей, должна быть предусмотрена возможность прописать индивидуальные id на кнопки отправки, чтобы можно было подключить ...
Верстка макетов в HTML
Требуется заверстать в HTML вот такую страницу (см вложение). Одну. Со всеми модальными окнами, вкладками, переключалками, списками и.т.п. Больше пока ничего не требуется, только верстка. Пишите стоимость и сроки. Нужно как можно скорее.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $45
Макет будет предоставлен в sketch. Желания исполнителя: использовать вебпак или галп. Все детали в архиве.HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать адаптивную верстку макетов сайта. Примеры макетов по ссылке: https://dropmefiles.com/tneYS Добавить одну интеграцию: https://tympanus.net/Development/DistortionHoverEffect/HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
Доработки по верстке сайта Техническое задание тут http://prntscr.com/kl32x5Завершен7 лет назад
Необходимо сделать верстку Макет покажу в личку Задание срочное Жду предложений Связь через скайпЗакрыт7 лет назад
Необходимо скопировать 1 страничку Ссылку скину в личку Страничка простая Жду предложенийЗакрыт7 лет назад
Доработка Дизайна и Верстки Лендинга ТуТ Т3 https://goo.gl/6iUibW от вас сроки и бюджетЗавершен7 лет назад
Сверстать на вордпресс по макету 5 страниц (с адаптацией под мобилу) Все блоки на страницах сделать настраиваемыми (и картинка и текст) из админки. Сайт должен быть мультиязычным (можно с помощью плагинов). Формы ...Завершен6 лет назад
Приветствую нужно доработать дизайн тему Wordpress Предоставлю сайт прототип а также подробные инструкции что и как нужно добавить на сайт. Пожалуйста оставляя заявку присылайте примеры вашей верстки под Wordpress ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна верстка макетов тут макеты https://yadi.sk/d/3jYiFArz3aKG35Завершен7 лет назад