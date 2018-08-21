Верстка макетов в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок403 просмотра

Требуется заверстать в HTML вот такую страницу (см вложение). Одну. Со всеми модальными окнами, вкладками, переключалками, списками и.т.п. Больше пока ничего не требуется, только верстка. Пишите стоимость и сроки. Нужно как можно скорее. 

HTML
7 лет назад
fafewa
Андрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров