Верстка сайта по готовому дизайну (psd) на MODX

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок203 просмотра

Всем привет!

Есть домен, хостинг, почта и дизайн для десктопов и мобильных девайсов.

Нужна верстка и настройка на системе управления MODX сайта, состоящего из 6

страниц на 4х языках, а также несложный калькулятор и форма обратной связи,

привязанная к почте. Переключение языков сквозное. Сайт будет

администрироваться и продвигаться по СЕО, поэтому требуются редактируемые H1

теги заголовков и описания страниц, редактируемые сниппеты и удобное заполнение

новостей на 4х языках.

Приложил дизайн главной. Все материалы отправляю выборочно по ссылке.

Бюджет 150$/1 неделя.

Дедлайн - 3 сентября.

Оставляйте свои заявки тут.

Спасибо!

MODX
7 лет назад
Erop86
Егор 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

DmitriyDunin
Дмитрий 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$150
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

DmitriyDunin
Дмитрий 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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