Для тех у кого опыта в верстке от 2х лет и выше Необходимо сверстать страницу, дизайн прикреплен. Верстка должна быть адаптивной. Предлагайте срок, стоимость и на чём будете ...
Верстка сайта по готовому дизайну (psd) на MODX
Всем привет!
Есть домен, хостинг, почта и дизайн для десктопов и мобильных девайсов.
Нужна верстка и настройка на системе управления MODX сайта, состоящего из 6
страниц на 4х языках, а также несложный калькулятор и форма обратной связи,
привязанная к почте. Переключение языков сквозное. Сайт будет
администрироваться и продвигаться по СЕО, поэтому требуются редактируемые H1
теги заголовков и описания страниц, редактируемые сниппеты и удобное заполнение
новостей на 4х языках.
Приложил дизайн главной. Все материалы отправляю выборочно по ссылке.
Бюджет 150$/1 неделя.
Дедлайн - 3 сентября.
Оставляйте свои заявки тут.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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