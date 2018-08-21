Сделать копию сайта. Нужна только верстка, адаптивная, кросс-браузерная. Сайт: rilassanti. ru
Верстка PSD, 4 страницы, без адаптива
1. Минимизировать картинки
2. Бутстрап можно
3. Без пиксель-перфект
4. Без адаптива
Пишем сразу сроки и цену за всю верстку
Заявки фрилансеров
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