На сайте wordpress большой процент отказов на iPhone, iOS 11, 12, 7 https://yadi.sk/i/UnDUt4Sp3Zpg4h https://yadi.sk/i/tMz38mzd3ZwXXf Необходимо найти (протестировать 3 страницы) и исправить ошибки в верстке. Сайт информационный. Всего 3 шаблона страниц: главная, ...
Верстка 3 страниц
Макет будет предоставлен в psd.
Желания исполнителя: использовать Webpack или Gulp для поддержки Front части и с возможностью дальнейшего развитие проекта.
Все детали в архиве.
Заявки фрилансеров
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