Верстка лендинга

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок560 просмотров

Требуется сверстать лендинг

Срок до 25.08 до 12.00 по Мск.

Стоимость 2000 руб.

Важно!

- Обязательно кроссбраузерно

- Сайт должен быть адаптивен ко всем устройствам и размерам экрана

- Скорость загрузки не ниже 70 по сервису:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights

- Прикрепить примеры работ при отписке на проект

Все подробности обсудим с кандидатами

7 лет назад
andrey_trusov87
Андрей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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