Верстка страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки173 просмотра

Работа с действующим сайтом, CMS Joomla 3 

Верстка новых страниц с сохранением стиля и доработка существующих; 

Техническая оптимизация 

Настройка. целей, счетчиков, метрик; 

Интеграция со сторонними приложениями 

Вёрстка шаблонов для E-mail рассылки

Joomla
7 лет назад
TokiHR
41 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров