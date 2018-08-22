Мобильная вёрстка сайта, сайт самопис, требуется доработать - СРОЧНО!

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок188 просмотров

Мобильная вёрстка сайта, сайт самопис, требуется доработать - СРОЧНО!

Имеется чёткое ТЗ

Срок сегодня в срок за 3-4 часа, бюджет 35$

Оплата по факту готовности, БЕЗ аванса

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7 лет назад
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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