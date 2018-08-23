Верстка моб верии двух страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок314 просмотров

Добрый день!

Нужна адаптивная верстка для этих страниц

https://vetdoctor.kiev.ua/u-sobaki-net-zuba/

https://vetdoctor.kiev.ua/services/336257/

Сроки - 1-2дня

Оплата - договорная

Бюджет - 15$ (оговаривается)

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

danielMakDev
Даниил 
23 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$28
3 дня
Очень слабо. Совсем зелёный. Деньги требует за сырую работу т. Не советую связываться) 😡🙁 прийдется перезаразить верстку.

Заявки фрилансеров

danielMakDev
Даниил 
23 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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