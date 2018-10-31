Верстка исходника сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен34 заявки444 просмотра

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7 лет назад
kissexsis
Ильмир 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lubomirskiy
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$400
9 дней
Спасибо за сотрудничество. Выполнили верстку на отлично не смотря на сложность проекта. Строгое следование тз, возможность обсудить нюансы голосом, рекомендую.
Реализовали достаточно сложный проект, Ильмир был постоянно на связи, уточнял все необходимые нюансы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lubomirskiy
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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