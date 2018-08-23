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Верстка + Интеграция нового проекта (на HostCMS).
Дизайн разработан (готов).
Работа в системе управления сайтом "HostCMS" или 100% готовность изучить админку.
HTML и CSS.
Кроссбраузерная, валидная, адаптивная, отзывчивая и резиновая верстка.
Тестировать верстку (web / mobile).
Заявки фрилансеров
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