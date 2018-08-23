Frame на Сайт

Мне нужен код frame(-а) для сайта по следующим критериям:

• без скроллинга ;

• на весь экран браузера (без никаких отступов) и чтобы автоматом растягивался по высоте в зависимости от размера сайта внутри него (URL) ;

• совместимость со всеми браузерами, включительно, оптимизация с мобильными устройствами.