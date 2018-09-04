Вёрстка дополнительной страницы

На уже готовый, свёрстанный сайт, нужно добавить ещё одну вложенную страницу. Макет в .psd, показаны десктоп- и мобайл-версии.

Соответственно верстать нужно только сам контент. Шапка и подвал — уже готовы. Некоторые формы — тоже уже готовы, можно взять готовую реализацию с других страниц. Текущую вёрстку я пришлю выбранному исполнителю.

В качестве теста внимательности прошу вас в заявке указать фразу «скоро осень», чтобы я понял, что вы внимательно прочитали описание заказа.

Внимание: бюджет ограничен.

В вёрстке есть онлайн-калькулятор — его только сверстать. Программировать я буду сам.

В вёрстке есть формы — их надо будет подключить, чтобы они работали. Реализация уже готова, есть на других страницах. Нужно просто сделать по аналогии (добавить нужные классы и айдишники).