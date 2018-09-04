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Вёрстка дополнительной страницы
На уже готовый, свёрстанный сайт, нужно добавить ещё одну вложенную страницу. Макет в .psd, показаны десктоп- и мобайл-версии.
Соответственно верстать нужно только сам контент. Шапка и подвал — уже готовы. Некоторые формы — тоже уже готовы, можно взять готовую реализацию с других страниц. Текущую вёрстку я пришлю выбранному исполнителю.
В качестве теста внимательности прошу вас в заявке указать фразу «скоро осень», чтобы я понял, что вы внимательно прочитали описание заказа.
Внимание: бюджет ограничен.
В вёрстке есть онлайн-калькулятор — его только сверстать. Программировать я буду сам.
В вёрстке есть формы — их надо будет подключить, чтобы они работали. Реализация уже готова, есть на других страницах. Нужно просто сделать по аналогии (добавить нужные классы и айдишники).
Выбранный исполнитель
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