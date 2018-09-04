Вёрстка дополнительной страницы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок398 просмотров

На уже готовый, свёрстанный сайт, нужно добавить ещё одну вложенную страницу. Макет в .psd, показаны десктоп- и мобайл-версии.

Соответственно верстать нужно только сам контент. Шапка и подвал — уже готовы. Некоторые формы — тоже уже готовы, можно взять готовую реализацию с других страниц. Текущую вёрстку я пришлю выбранному исполнителю.

В качестве теста внимательности прошу вас в заявке указать фразу «скоро осень», чтобы я понял, что вы внимательно прочитали описание заказа.

Внимание: бюджет ограничен.

В вёрстке есть онлайн-калькулятор — его только сверстать. Программировать я буду сам.

В вёрстке есть формы — их надо будет подключить, чтобы они работали. Реализация уже готова, есть на других страницах. Нужно просто сделать по аналогии (добавить нужные классы и айдишники).

7 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Anastasiia_D
30 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$10
2 дня
Анастасия отлично справилась с работой. Нужно было сверстать дополнительную страницу на уже готовом сайте — при этом были учтены уже готовые блоки стилей и разметки, поэтому нового кода получилось минимум, что как раз и требовалось. Вёрстка на высоком уровне, сроки соблюдены. Спасибо!)
Максим предоставил все материалы для дальнейшей работы. Детально и качественно изложил постановку задачи. Также, давал рекомендации по ходу исполнения задания, что очень помогало. Оплата сразу после выполненной работы. Осталось приятное впечатление от общения. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

Anastasiia_D
30 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад

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