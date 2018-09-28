Верстка сайта, 3 страницы (desktop + mobile)

Необходимо сверстать сайт из имеющегося дизайна, также необходимо помочь с оформление ТЗ, чтобы было меньше вопросов при сдаче работы.

Для нас важно соответствие дизайну, очень важна скорость первичной прорисовки страницы.

Старый сайт - job-assist.info, новый дизайн в приложении

Сайт на php, framework - laravel