Drupal.Парсинг товаров с одного сайта на другой

Здравствуйте!

Нужно сделать парсинг товаров с одного сайта на другой. С сайта ets-ural_ru на сайт its-astana_kz . Весь каталог товаров. Сколько будет стоить такая работа и сколько по времени это займет? заранее спасибо за ответ. Просьба писать только сюда!