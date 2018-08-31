Сделать на сайте анимационные кнопки при наведении и т.д.

Сайт в виде psd макет, не сверстан. Сайт представляет собой демо версию криптовалютной биржи (образец: http://prntscr.com/km67yn )

Всего одна страница, как на скриншоте, необходимо ее сверстать и оживить. Например: при наведении на кнопки или строки- они должны подсвечиваться. Когда пользователь будет нажимать на кнопки - выбивает окно с уведомлением что это демо режим.

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