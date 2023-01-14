Профессиональный веб разработчик

Профессиональный веб программист с опытом более 5 лет работы в крупнейших ИТ компаниях своего города. Только начинаю свой путь во фрилансе, по-этому у вас есть шанс приобрести мои услуги дешевле чем они стоят на самом деле.

Готов к выполнению задач любой сложности и различных направлений:

Проектирование, создание с нуля или доработка сложных веб приложений. Создание сайтов "под ключ" (включая дизайн от профессионального дизайнера с очень хорошим соотношением цена/качество).

Любые доработки сайтов: Разработка и внедрение доп. Модулей, оптимизация скорости работы, организация на сайте нечеткого поиска (поиск с опечатками, по тэгам и т.п.), SEO (продвижение в Яндекс и Гугл) оптимизация.

Особенно хорошо знаком с CMS Wordpress, ModX и фреймворком Yii2, но так же имею опыт работы и с другими системами