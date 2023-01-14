soft-guru

Кирилл soft-guru

 
36 летРоссия/Пермь
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Профессиональный веб разработчик

Профессиональный веб программист с опытом более 5 лет работы в крупнейших ИТ компаниях своего города. Только начинаю свой путь во фрилансе, по-этому у вас есть шанс приобрести мои услуги дешевле чем они стоят на самом деле.

Готов к выполнению задач любой сложности и различных направлений:

Проектирование, создание с нуля или доработка сложных веб приложений. Создание сайтов "под ключ" (включая дизайн от профессионального дизайнера с очень хорошим соотношением цена/качество). 

Любые доработки сайтов: Разработка и внедрение доп. Модулей, оптимизация скорости работы, организация на сайте нечеткого поиска (поиск с опечатками, по тэгам и т.п.), SEO (продвижение в Яндекс и Гугл) оптимизация.

Особенно хорошо знаком с CMS Wordpress, ModX и фреймворком Yii2, но так же имею опыт работы и с другими системами

WordPressMODXYii
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $750
от 40 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $700
от 60 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $250
от 20 дней
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $250
от 40 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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