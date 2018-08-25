Доработки на сайте

В магазине, в главном меню, при нажатии на пункт "PrimaDonna гель лаки" выдвигается категории товаров, но последняя полностью не видна и следующие категории тоже не видны (Рис 1). Необходимо сделать так чтоб выдвигались все категории.

На странице http://primadonnanail.com/index.php?route=product/product&path=24_83&product_id=378 текст описания продукта размещается столбиком до самого низа. Хотелось бы чтоб тексты на товары начинались также но, чтоб потом не шли столбом а располагались и под картинкой товара как на Рис 2.

Прошу указывать цену за работу сразу.