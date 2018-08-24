Необходимо сверстать сайт из имеющегося дизайна, также необходимо помочь с оформление ТЗ, чтобы было меньше вопросов при сдаче работы. Для нас важно соответствие дизайну, очень важна скорость первичной прорисовки страницы. Старый сайт - ...
Верстка и интеграция битрикс
Добрый день, необходимо сверстать и посадить верстку на CMS Битрикс. Магазин будет без личного кабинета и онлайн оплаты. Только корзина из которой оставляется заявка на звонок менеджера.
Макеты для верстки разработаны в Figma.
Всего нужно будет сверстать 8 страниц: главная, страница категории, страница товара, результаты поиска, корзина (попап или отдельная страница), 404 страница, шаблон информационной (доставка, контакты и т.д.), информационная для б2б клиентов магазина (будет примерно как информационная: картинка, текст, заголовок).
Сейчас готова полностью главная (мобильная, планшетная и десктопная версия макетов) и сегодня будет готов шаблон информационных страниц (доставка и оплата и т.д.). Остальные будут подходить по мере готовности. Всего это срок до 10 дней и все 8 типов страниц магазина будут готовы. Макеты главной прикрепляю к проекту + общую схему магазина. Графика с собакой на макете главной будет немного другой, она еще не нарисована полностью (будет готова до 3-4 дней).
Помимо верстки приветствуются рекомендации по макетам с учетом специфики Битрикс, которые ускорят разработку. Если такие имеют место быть разумеется.
Требования к верстке:
1. корректное отображение на разрешениях экрана шириной от 320 до 1920 и высотой от 534 до 1080. Проверяться будет на всех разрешениях из этого спискаhttps://www.hotlog.ru/global/screen
2. корректное отображение сайта в следующих браузерах начиная с версий
Chrome 67, Firefox 61, Safari 11.1, Edge 17, iOS Safari 11.2, Opera 52 , Chrome for Android 67, UC Browser for Android 11.8
Ваш срок, стоимость и портфолио по верстке и по работе с битриксом, которые можно посмотреть — главные критерии выбора.
Спасибо за ваше время. Хорошего дня.
папка с макетами и схемой магазина. прикрепленными выглядят очень громоздко.
https://drive.google.com/drive/folders/108A8kU18F6yxyWoDxFQCVAjzAQzEkh3w?usp=sharing
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать парсинг товаров с одного сайта на другой. С сайта ets-ural_ru на сайт its-astana_kz . Весь каталог товаров. Сколько будет стоить такая работа и сколько по времени это займет? заранее спасибо за ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужен исполнитель для верстки посадочной страницы. Техническое задание и материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1ZXgXBFGLhLuzJnkoUE5OTP7wH52QxKeA Исходник: https://yadi.sk/i/T2ca5Q5s3aVRQg Адаптивность верстальщик делает самостоятельно, без макета. Срок — 3 дня. Жду ваших предложений.Завершен6 лет назад
Макеты в приложении, испольнителю будут выданы в psd. Верстка должна быть адаптивной для разных экранов от мониторов с разрешением шириной от 320px до 2560px. Изменения элементов при уменьшении ширины страницы по согласованию могут отличаться от ...Завершен7 лет назад
то требуется full-stack программист WordPress, для разработки калькуляторов с возможностью управления из административной части и записи результатов расчета в личном кабинете пользователя. Чтоб не тратить ваше время и нашей организацией работаем только ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Нужно сверстать леднинг, и настроитть отправку формы на почту. Нужно сделать сегодня. Страница простая без анимаций и т.п.Завершен7 лет назад
Есть дизайн сайта 13 страниц, главная страница лендинг. Нужно сверстать по ТЗ. Исходники и ТЗ отправлю кандидатам.Завершен7 лет назад
Требуется верстка сайта на из psd макетов, всего 8 страниц. Каждая страница в 5 разрешенияхЗавершен4 года назад
Сайт в виде psd макет, не сверстан. Сайт представляет собой демо версию криптовалютной биржи (образец: http://prntscr.com/km67yn ) Всего одна страница, как на скриншоте, необходимо ее сверстать и оживить. Например: при наведении на кнопки ...Завершен7 лет назад
Добрый день! Нужно переделать существующий сайт http://www.prideagro.ru , а именно по существующему новому дизайну, добавить/убрать страницы.HTML-верстка17 заявокЗакрыт7 лет назад