Верстка и интеграция битрикс

Добрый день, необходимо сверстать и посадить верстку на CMS Битрикс. Магазин будет без личного кабинета и онлайн оплаты. Только корзина из которой оставляется заявка на звонок менеджера.

Макеты для верстки разработаны в Figma.

Всего нужно будет сверстать 8 страниц: главная, страница категории, страница товара, результаты поиска, корзина (попап или отдельная страница), 404 страница, шаблон информационной (доставка, контакты и т.д.), информационная для б2б клиентов магазина (будет примерно как информационная: картинка, текст, заголовок).

Сейчас готова полностью главная (мобильная, планшетная и десктопная версия макетов) и сегодня будет готов шаблон информационных страниц (доставка и оплата и т.д.). Остальные будут подходить по мере готовности. Всего это срок до 10 дней и все 8 типов страниц магазина будут готовы. Макеты главной прикрепляю к проекту + общую схему магазина. Графика с собакой на макете главной будет немного другой, она еще не нарисована полностью (будет готова до 3-4 дней).

Помимо верстки приветствуются рекомендации по макетам с учетом специфики Битрикс, которые ускорят разработку. Если такие имеют место быть разумеется.

Требования к верстке:

1. корректное отображение на разрешениях экрана шириной от 320 до 1920 и высотой от 534 до 1080. Проверяться будет на всех разрешениях из этого спискаhttps://www.hotlog.ru/global/screen

2. корректное отображение сайта в следующих браузерах начиная с версий

Chrome 67, Firefox 61, Safari 11.1, Edge 17, iOS Safari 11.2, Opera 52 , Chrome for Android 67, UC Browser for Android 11.8

Ваш срок, стоимость и портфолио по верстке и по работе с битриксом, которые можно посмотреть — главные критерии выбора.

Спасибо за ваше время. Хорошего дня.

папка с макетами и схемой магазина. прикрепленными выглядят очень громоздко.

https://drive.google.com/drive/folders/108A8kU18F6yxyWoDxFQCVAjzAQzEkh3w?usp=sharing