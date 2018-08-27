Вёрстка айфрейма с формой

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки207 просмотров

Уважаемые фрилансеры, нужна ваша помощь с вёрсткой формы. В макете дизайнер показал десктоп и мобайл версии — нужно сделать полностью адаптивную вёрстку на основе этих макетов.

Также нужно сверстать состояние после сабмита формы. В дизайне показано это состояние. Реализовать переключение по нажатию кнопки сабмит.

Как должна работать форма: вся вёрстка должна быть в отдельном html-файле. При этом должен быть отдельный html, в котором в коде будет подключаться эта форма с помощью . На родительской странице форма ведёт себя следующим образом: занимает 100% ширины родительского контейнера и столько высоты, сколько ей необходимо для корректного отображения.

Родительская страница может иметь любые собственные стили (мы изначально не знаем, какие именно) — и это не должно влиять на правильность отображения подключаемой формы. При изменении ширины родительской страницы форма должна автоматически подстраиваться. Поэтому указание явной ширины в коде — не самое лучшее решение.

Чтобы я понял, что вы ознакомились с текстом задания внимательно, напишите в вашей заявке фразу «дизайн кухни».

Бюджет ограничен.

Пожалуйста, в заявке укажите примеры выполненной вами вёрстки похожих проектов.

HTML
7 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

andriiworker
24 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$4
1 день
Получил вёрстку формы, спасибо.

Заявки фрилансеров

andriiworker
24 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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