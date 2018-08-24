Отредактировать кусок кода в Header.php

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Завершен5 заявок209 просмотров

Нужно, чтобы ссылка открывалась в новой вкладке:

7 лет назад
Artem189
Артем 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$3
1 день
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Заявки фрилансеров

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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