Alexeykl

Алексей Alexeykl

 
40 летКазахстан/Астана
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
7%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
t_den27
Денис 
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
2 года назад
Нужен спроектировать Комод из ЛДСП
Алексей предоставил грамотное техзадание, своевременно отвечал на все возникающие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Работа выполнена быстро и качественно, результатом довольны. Рекомендую.
Ответный отзыв
alex-blek
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$30
10 баллов
3 года назад
Дизайн лого и товарной этикетки
Спасибо огромное Алексею за предоставление четкого и понятного технического задания! Работал с удовольствием!
Александр, качественно выполнил работу - дизайн ЛОГО. Быстрая коммуникация, несколько вариантов на выбор, учтены пожелания. Сотрудничеством остался доволен, рекомендую.
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vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$20
10 баллов
4 года назад
Нужно установить SSL сертификат на хостинг
Спасибо за заказ, приятно работать с Алексеем!
Установка SSL сертификата - рекомендую Алексея.
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stsn
58 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$18
10 баллов
4 года назад
Чертеж и Модель детского стула
Отличный Заказчик. ТЗ подробное и понятное, коммуникация быстрая, все неясности снимались очень быстро. Оплата своевременная.
Все вовремя и в срок, все пожелания выполнены. Рекомендую!
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dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Дизайн этикетки для масла
Был рад сотрудничеству, оплата в срок, все супер.
Евгений, работу выполнил оперативно, учтены все пожелания, качественно. Рекомендую !
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