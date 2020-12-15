Нужен нейминг и небольшое лого для Одежды - это спортивные костюмы для девушек 18-45 лет. В дальнейшем планирую развивать Мужской стиль и Family Look ( мама и дети, девушка и парень). Поэтому название должно универсальным. Фото костюмов ...