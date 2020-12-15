Нужно разработать детскую мебель из фанеры в программе Компас или Автокад, пример и более точные размеры предоставлю. Далее раскладка деталей на листе в формате DXF.
- Чертежи и Схемы14 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Нужно нарисовать в 3D предмет мебели в одном интерьере с трех сторон + одна картинка дублирующая на белом фоне. Есть файл DXF.3D-графика14 заявокЗакрытгод назад
По картинке и размерам нужен чертеж изделия в Автокад или КомпасЧертежи и Схемы40 заявокЗакрытгод назад
Нужен сделать дизайн компьютерного стола и указать на нем размеры. ТЗ и фото примерно, что хотим предоставлю.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт2 года назад
Для товара нужна 3D картинка + дизайн + инфографика Предоставлю фото и инфографику.3D-графика15 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен чертеж изделия в компасе или автокаде. По фото и размерам нужно будет начертить изделие. 1. Готовый файл предоставить в формате DXF 2. Сделать раскладку ( раскрой ) деталей на листеЧертежи и Схемы25 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен комплект чертежей изделия из ЛДСП в программе Базис Мебельщик. Конечные файлы нужны в формате DXF.Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен чертеж изделия в компасе или автокаде. По фото и размерам нужно будет начертить изделие. 1. Готовый файл предоставить в формате DXF 2. Сделать раскладку ( раскрой ) деталей на листе фанеры.Чертежи и Схемы18 заявокЗакрыт2 года назад
Написать управляющую программу в Арткам для ЧПУ фрезера. Материал дерево. Обработка 2d.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужен чертеж изделия на фанере ТЗ предоставлю фото и размеры, возможно некоторые узлы нужно будет разработать. 1. Готовый файл предоставить в формате DXF 2. Сделать раскладку ( раскрой ) деталей на листе фанеры.Чертежи и Схемы10 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен чертеж изделия из фанеры в Автокаде ТЗ предоставлю фото и размеры, возможно некоторые узлы нужно будет разработать. 1. Готовый файл предоставить в формате DXF 2. Сделать раскладку ( раскрой ) деталей на листе фанеры.Чертежи и Схемы20 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно спроектировать Комод в мебельной программе, подготовить файл для производства. Размеры и фото предоставлю.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно написать управляющую программу в ArtCamПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно написание программы для ЧПУ в ArtcamСистемное программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно написать управляющую программу для ЧПУ в NC StudioПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать проект - изделия из картона. Далее подготовить чертеж Штанцформы для производства.Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть название для одежды нужно сделать из него лого и товарную этикетку.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен нейминг и небольшое лого для Одежды - это спортивные костюмы для девушек 18-45 лет. В дальнейшем планирую развивать Мужской стиль и Family Look ( мама и дети, девушка и парень). Поэтому название должно универсальным. Фото костюмов ...Нейминг и Слоганы20 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен чертеж изделия из Фанеры для ЧПУ Фрезеровки готовый файл предоставить в формате DXF 1. Есть готовый проект из фанеры нужно сделать сборочный чертеж. 2. Есть готовый проект в DXF, нужно править размеры. 3. Возможные изменения и доработки конструкции ...Чертежи и Схемы12 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно размещение Крауд ссылок в бурж.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт4 года назад