Верстка сайта

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Завершен4 заявки180 просмотров

Сверстать сайт

7 лет назад
demaxweb
Денис 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$40
2 дня
Отличная верстка, все сделали в срок, помогли установить на хостинг. Также учли все пожелания + перелагали свои идеи по адаптиву и реализации верстки. Советую данного исполнителя, делает качественно и быстро!
Опять хороший заказ!) Оплата сразу по закрытию) Рекомендую как заказчика :)

Заявки фрилансеров

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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