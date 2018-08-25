ТЗ на создание сайта 32b.suНеобходимо создание верстки для одностраничного-одноэкранного сайта.Основные требования к верстке: 1. Основная задача сайта — это WOW-эффект, поэтому Верстка должны быть адаптивной, аккуратно выполнена с возможностью отображения: - ...
Сверстать 1 страничку
Сверстать один блок адаптивно
Задание срочное
Макет покажу в ЛС
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
с 0, до максимальной автоматизацииHTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна верстка 7 баннеров - мобильная и 1920 пикселей. Натяжка на CMS на WordPress. Исходные файлы в PSD. ТЗ предоставлю.HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
Проблема в публикации статей... редактор работает не корректно. Скрин прикрепляю. Нужно настроить работу редактора статей, шрифт, заголовки и т.д. Интересует примерная стоимость и сроки.HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
адаптировать сайт на muse под мобильную версию сам сайт тут https://goo.gl/4hM8fRHTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
адаптировать сайт на muse под мобильную версию. СайтHTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна вёрстка нового сайта http://kassa-ugra.ru, дизайн нарисован.Завершен7 лет назад
- $10
Конечный результат - http://asaya.ru/wp-content/uploads/2017/08/Liberty-by-Asaya-hover.jpg дизайн psd готовый под верстку, с понятной структурой слоёв. ТОЛЬКО ВЕРСТКА дизайн высылаю после принятия заказа, сроки 1-2 дня.Завершен7 лет назад
Нужно что бы белые полосы не разъезжались при любом разрешении, и ширина была одинакова.Работы на 5 минут. http://kamzed.zzz.com.uaHTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сверстать сайтЗавершен7 лет назад