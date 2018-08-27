Верстать страницу со sketch файла, с использованием Bootstrap4

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Закрыт14 заявок172 просмотра

Дизайн должен быть адаптивным, код должен быть чистым и хорошо структурированным.

https://www.useloom.com/share/0deb4373c9af4471a84bf064c4827d8c

Цена ? Сроки ?

Sketch
7 лет назад
davittomasso
Давид 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров