Сделать человеческий вид модуля на движке joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка103 просмотра

есть модуль, выглядит не эстетически. нужно подправить чтоб видны были кнопки 

Joomla
7 лет назад
kasperovsky
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

evgenypanshin
Евгений 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Спасибо Евгению за быстрое выполнение работы! Сделано все под мои прихоти. Обращайтесь , останетесь довольны!
Всегда готов сотрудничать!

Заявки фрилансеров

evgenypanshin
Евгений 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад