Сверстать главную страницу

Мой первый отзыв! Я на данном сайте больше 3 лет, на сайте фрилансов уже более 10 лет и у меня огромнейший опыт работы с специалистами, работающими удаленно, в первую очередь с web программистами. Надежда, взяла мой проект и уже через несколько часов, мой "макет" был сверстан. А ведь,макета у меня не было,просто рисунок сделанный в Paint, но Надежда,сделала больше чем я ожидал, и теперь у меня супер главная страница сайта! Работа была сделана в срок, при этом работать было приятно, Надежда и легкий человек и работу свою систематизирует, что облегчает работу и специалисту и мне заказчику. Мне было приятно с вами поработать. Спасибо вам!