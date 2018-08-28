Сверстать главную страницу

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Завершен14 заявок227 просмотров

добрый день!А сверстать главную страницу можете так?на вордпрессе

цена?

нужно сегодня

WordPress
7 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

codehunt
Надежда 
31 год
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$30
1 день
Мой первый отзыв! Я на данном сайте больше 3 лет, на сайте фрилансов уже более 10 лет и у меня огромнейший опыт работы с специалистами, работающими удаленно, в первую очередь с web программистами. Надежда, взяла мой проект и уже через несколько часов, мой "макет" был сверстан. А ведь,макета у меня не было,просто рисунок сделанный в Paint, но Надежда,сделала больше чем я ожидал, и теперь у меня супер главная страница сайта! Работа была сделана в срок, при этом работать было приятно, Надежда и легкий человек и работу свою систематизирует, что облегчает работу и специалисту и мне заказчику. Мне было приятно с вами поработать. Спасибо вам!
Спасибо за работу и за прекрасный отзыв! Очень приятно работать. Четкая задача. Оплата четкая. Приятные бонусы. Спасибо Славе за работу.

Заявки фрилансеров

codehunt
Надежда 
31 год
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад