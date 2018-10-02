Верстка страницы на WP

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Завершен11 заявок293 просмотра

Первый экран - текст видео, чуть ниже цифры с преимуществами. 

Второй экран - интерактив, логика заключается в следующем при скролле к этому блоку график начинает работать рядом расположен таймер в которого при попадании на этот же экран начинается отсчет времени 00:00:04 и когда таймер обнуляется свеча на графике будет подниматься в верх, а рядом будет изображена прибыль и появляется кнопка закрыть сделку. После прибыль фиксируется и пишется ваша прибыль составили 2344$ и также появляется кнопка начать торговать. 

Третий экран - блоки с инструкциями при нажатии узнать подробней появляется попап с инструкцией. 

Четвертый экран - видео с youtube 

Пятый экран - полоса с месяцами при нажатии обновляются данные  которые указаны ниже, можно применить эффект при скролле на это блок что бы цифры начинали счет и при нажатии другого месяца что бы цифры также прокручивались 

Шестой экран - уже реализован график на сайте, нужно просто подогнать по стилям перенести дынные. 

WordPress
7 лет назад
valeramudrenko93
Виталий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$200
3 дня
Все сделано хорошо, многие моменты исполнитель рекомендовал!
Приятно было работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад