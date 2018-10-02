Добрый день! (в заявке пишите цену и умеете ли вы натягивать верстку на вордпресс) В приложении сверстанные страницы без учета Требования описанного ниже для сайта vetdoctor ...
Верстка страницы на WP
Первый экран - текст видео, чуть ниже цифры с преимуществами.
Второй экран - интерактив, логика заключается в следующем при скролле к этому блоку график начинает работать рядом расположен таймер в которого при попадании на этот же экран начинается отсчет времени 00:00:04 и когда таймер обнуляется свеча на графике будет подниматься в верх, а рядом будет изображена прибыль и появляется кнопка закрыть сделку. После прибыль фиксируется и пишется ваша прибыль составили 2344$ и также появляется кнопка начать торговать.
Третий экран - блоки с инструкциями при нажатии узнать подробней появляется попап с инструкцией.
Четвертый экран - видео с youtube
Пятый экран - полоса с месяцами при нажатии обновляются данные которые указаны ниже, можно применить эффект при скролле на это блок что бы цифры начинали счет и при нажатии другого месяца что бы цифры также прокручивались
Шестой экран - уже реализован график на сайте, нужно просто подогнать по стилям перенести дынные.
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