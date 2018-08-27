Нужно сверстать маленький шаблон письма до завтра!

День добрый. Дизайнер предложил новую концепцию для сайта. Хотелось бы узнать можно это реализовать на первой ветке instantcms? Есть ли желающие реализовать подобное в жизнь и сколько это будет стоить. Сайт уже есть готовый. Необходимо только ...