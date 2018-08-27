Нужно сверстать маленький шаблон письма до завтра!

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Закрыт17 заявок202 просмотра

Нужно сверстать маленький шаблон письма до утра!

несколько строк текста картинки ссылки и кнопка на сайт

жду цену и сроки

7 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров