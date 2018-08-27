Добрый день! (в заявке пишите цену и умеете ли вы натягивать верстку на вордпресс) В приложении сверстанные страницы без учета Требования описанного ниже для сайта vetdoctor ...
Нужно сверстать маленький шаблон письма до завтра!
Нужно сверстать маленький шаблон письма до утра!
несколько строк текста картинки ссылки и кнопка на сайт
жду цену и сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется изменить внешний вид главной страницы на Opencart Тема: http://fastortheme.com/furniture/ Привести к виду, как на скриншоте (+/-) без изменения цветаHTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Первый экран - текст видео, чуть ниже цифры с преимуществами. Второй экран - интерактив, логика заключается в следующем при скролле к этому блоку график начинает работать рядом расположен таймер в которого при попадании на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно сделать фоновую анимацию на js. Точки двигаются, светятся меняют размер.HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добавить новый блок "Дистрибьюторы" на сайте COCOLOCO.SU OpenCartHTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $70
Нужно сделать верстку 7 страниц сайта-визитки. Без адаптива. Достаточно срочно - 1-2 дня.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $200
30 страниц бутстарп css+jsHTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
добрый день!А сверстать главную страницу можете так?на вордпрессе цена? нужно сегодняHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
День добрый. Дизайнер предложил новую концепцию для сайта. Хотелось бы узнать можно это реализовать на первой ветке instantcms? Есть ли желающие реализовать подобное в жизнь и сколько это будет стоить. Сайт уже есть готовый. Необходимо только ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Дизайн должен быть адаптивным, код должен быть чистым и хорошо структурированным. https://www.useloom.com/share/0deb4373c9af4471a84bf064c4827d8c Цена ? Сроки ?HTML-верстка14 заявокЗакрыт7 лет назад