Сверстать три небольшие страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
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Необходимо сверстать три страницы. Размер страниц небольшой, но есть ряд требований, которые важно учесть при вёрстке. 

Все требования доступны по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1u3qoSewmGSNR4cGpMaLW1QrJ-4R6hyxKEHuwV-vr-_8/edit

Если это по силам оставляйте заявку. 

7 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

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