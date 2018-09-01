Разместить баннер на сайте

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Завершен13 заявок225 просмотров

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7 лет назад
yaroshevich_y
35 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
7 лет назад
$20
1 день
Артем - очень адекватный исполнитель. Работает быстро, слышит заказчика, входит в положение. С удовольствием поработаю с ним еще.
Быстро, по делу, на связи постоянно, буду ещё работать с Юлией с удовольствием)

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
7 лет назад
ТОП-5
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